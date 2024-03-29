Ahmet Aras: Sosyal belediyecilik anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştıracağız

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, sosyal belediyecilik anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını belirtip, "O nedenle yoksulun da kimsesizin de kimsesi gene Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacak" dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Atapark Meydanı'nda düzenlenen Büyük Milas Mitingi ve Suavi konserinde Milaslılarla buluştu. Aras'a CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Milas Belediye Başkan adayı Fevzi Topuz eşlik etti. Kalabalığa seslenen Aras, dar gelirli vatandaşı destekleyecek projeler üreteceklerini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışının ve uygulamalarının yaygınlaştırılacağını belirten Aras, "Garibanın sırtından geçinen, zenginden vergi almayan, fakirden vergi alıp zenginleri sevindiren bu düzeni bitirmemiz lazım. Adam her gün akaryakıta zam yapıyor. Her gün elektriğe zam yapıyor. Sokak, çarşı, pazar fiyatları uçmuş durumda. Ondan sonra gidiyor fakire vergiyi bindiriyor. Ama zenginin, sermayedarın vergi borcunu da bir taraftan siliyor. O nedenle yoksulun da kimsesizin de kimsesi gene Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacak. Çünkü bizde vicdan var. Biz bunlar gibi insana düşman değiliz. Doğaya düşman değiliz. Biz içimizde insan sevgisiyle vatan, millet, bayrak sevgisiyle büyüyen insanlarız. Yapacağımız işler ve yaptıklarımızdan hareketle söylüyorum. Öncelikle dar gelirli ailelerimin çocuklarına kreşler açacağız. Bodrum'da 5 tane açtık. Birini daha 2 gün önce açtık. Ama bunlar bunu düşünmez. Milas'a, bu mahallelerimize kreşleri tek tek kazandıracağız" dedi.

'YURTLAR YAPACAĞIZ' Aras, "Muğla'mızda, Milasımız'da, Fethiye'mizde, Bodrum'umuzda yani hangi fakülte, yüksekokul varsa o ilçede, yurtlar yapacağız. Çünkü bunların insafını bıraktığımız öğrencilerimiz yurtlardaki asansörlerin yere çakılmasıyla maalesef hayatını kaybediyor. Gençlerimize, çocuklarımıza yazık. O yüzden o işi de biz üstleneceğiz ve garibana bu yurtlar gerekirse ücretsiz olacak. Gerekirse durumu biraz daha iyi olana çok cüzi rakamları olacak. Mevcut ulaşım ücretleri çok yüksek. Dedim ki Muğla, Kötekli'de kampüste okuyan öğrenci kardeşlerim sizler ülkenin geleceğisiniz. En önemlisi 'Atatürk'ün aydınlık yarılarının teminatısınız' dedim. Ne yapacağız? Bundan sonra sizin yol ücretinizi ring olarak Kötekli-Kampüs-Yeniköy arasında 1 lira yaptım" diye konuştu.

'MUĞLA KART'IN KAPSAMINI ÇOK GENİŞLETECEĞİZ' "2024 hani emekli yılı olacaktı" diyen Aras, şöyle devam etti: "Şimdi Suriyelilere para var, yolcu geçiş garantili otoyollara, köprülere para var. Dolarlar, Euro'lar ödeniyor, milyarlarca dolar. Ama emekliye geldi mi yok. Emeklilerle dalga geçiyorlar. '16 milyon emekliye biz bu parayı nasıl öderiz? Devletin bütçesi batar' diyen ben miyim, yoksa kendileri mi? Önce bir kere onlardan bu hesabı soracağız. Genel seçim olmayabilir ama bu yerel seçimde halk, emekli, işçi, esnaf, öğrenci onlara çok büyük bir tokat atacak. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için 'Muğla Kart'ın kapsamını çok genişleteceğiz. Hiçbir dar gelirli vatandaşımız kimseye boyun eğmeden, el açmadan gidecek çarşıdan, pazardan alışverişini yapacak. Gidecek ulaşımda minibüsüne, otobüsüne binecek. Öğrencisi de faydalanacak, emekliyse de faydalanacak."

'MUĞLA'NIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRTMEYİZ' Aras, “5 yıl boyunca salgını, yangını, depremi, ekonomik krizi, her şeyi yaşadık. Ama yapacağımız hizmetlerden de hiçbir zaman geri kalmadık. Hiçbir mazerete de sığınmadık. Büyükşehir belediyesiyle bir ilçe belediyesinin ilişkilerini de belli bir seviyede yürüttük. Eksiklerimiz olabilir ama hiçbir zaman dediğim gibi ne bir mazerete sığındık ne de yapacağımız işten geri kaldık. Şimdi bundan sonra bu edindiğimiz tecrübeyle ve büyükşehir gücüyle artık bir ilçe belediye başkanının da Büyükşehir Yasası'ndan sonra yaşadığı zorlukları da bilerek şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyorum. 13 ilçemin hepsine artık farklı bir gözle bakacağız. Çünkü o ilçe belediyesinde yaşadığımız sıkıntıları artık ne Milas Belediyeme ve Bodrum Belediyesi'ne yaşatırım" dedi.