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        Neşe'yi öldüren boşanma aşamasındaki kocası: Beni aldattı

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş'ü (34), tabancayla başından vurarak öldüren Vedat Gülmüş (39), polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 19:56 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:45
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        Neşe'yi öldüren boşanma aşamasındaki kocası: Beni aldattı
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş'ü (34), tabancayla başından vurarak öldüren Vedat Gülmüş (39), polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldatması nedeniyle cinayeti işlediğini ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülmüş, tutuklandı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vedat Gülmüş, cesedin başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Neşe Gülmüş'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini ileri süren Vedat Gülmüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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