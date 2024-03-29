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        Çağdaş Bodrum Spor - Galatasaray Ekmas: 77-81

        SALON:Muğla MenteşeHAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak YılmazÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Warren 11, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 15, Johnson 10, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Cavit Ege HavsaGALATASARAY EKMAS: Walden 4, Sadık Emir Kabaca 19, Bost 9, McCormack 16, Göksenin Köksal, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Halilovic 11, Prepelic 191'İNCİ PERİYOT: 19-22DEVRE: 40-413'ÜNCÜ PERİYOT: 56-66Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 81-77 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:37 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:37
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        Çağdaş Bodrum Spor - Galatasaray Ekmas: 77-81
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        SALON:Muğla Menteşe

        HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Warren 11, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 15, Johnson 10, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Cavit Ege Havsa

        GALATASARAY EKMAS: Walden 4, Sadık Emir Kabaca 19, Bost 9, McCormack 16, Göksenin Köksal, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Halilovic 11, Prepelic 19

        1’İNCİ PERİYOT: 19-22

        DEVRE: 40-41

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-66

        Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor’u 81-77 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Muğla Menteşe Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19, ilk yarısını 41-40, üçüncü periyodunu da 66-56 önde geçti. Galatasaray’da Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19’ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Galatasaray 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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