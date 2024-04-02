Çağdaş Bodrum'da Alibegovic yerine Norris
BASKETBOLSüper Ligi'nde son 5 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde girerek korkulu rüya gören Çağdaş Bodrum Spor, İtalya'nın Trapani takımına uğurladığı Bosnalı Amar Alibegovic'in yerine uzun forvet olarak Miles Norris'i transfer ettti.
BASKETBOLSüper Ligi'nde son 5 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde girerek korkulu rüya gören Çağdaş Bodrum Spor, İtalya'nın Trapani takımına uğurladığı Bosnalı Amar Alibegovic'in yerine uzun forvet olarak Miles Norris'i transfer ettti. NBA G-League ekiplerinden College Park Skyhawks takımında forma giyen 24 yaşında, 2.01 boyundaki Norris bu sezon 12.7 sayı, 5.6 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Son 5 maç öncesi kısa yabancı oyuncu takviyesi de yapacak Bodrum ekibi transferlerini bu haftaya yetiştirmek için arayışlarını sürdürüyor. Çağdaş Bodrum daha önce ülkemizde forma giyen Jordon Crawford'a teklif götürmüştü.
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