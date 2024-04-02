Fethiyespor'a lider konuk

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 8 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son olarak deplasmanda Belediye Derincespor'a 4-1 mağlup olan Fethiyespor yarın evinde lider Amed Sportif'le kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Berkan Çetin görev alacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Ramazan maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Fethiyespor 39 puanla 12'nci sırada yer alırken, şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif 68 puanla zirvede yer alıyor.

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