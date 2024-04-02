Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

Muğla genelinde jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince, 15-31 Mart tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 160 ayrı operasyonda 10 kilo 469 gram skunk, 730 gram kokain, 1 kilo 250 gram kubar esrar, 325 gram metamfetamin, 39 gram eroin, 462 sentetik ezca, 51 ecstasy, 68 gram bonzai, 1 kök Hint keneviri, 9 gram psikotrop, 3 hassas terazi ve 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, tutuklandı.

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