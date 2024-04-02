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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

        MUĞLA'dason 16 günde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:05
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama
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        MUĞLA'dason 16 günde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

        Muğla genelinde jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince, 15-31 Mart tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen 160 ayrı operasyonda 10 kilo 469 gram skunk, 730 gram kokain, 1 kilo 250 gram kubar esrar, 325 gram metamfetamin, 39 gram eroin, 462 sentetik ezca, 51 ecstasy, 68 gram bonzai, 1 kök Hint keneviri, 9 gram psikotrop, 3 hassas terazi ve 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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