Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kapüşonlu şüphelinin bir evin önündeki elektrikli bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kapüşonlu şüphelinin bir evin önündeki elektrikli bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 29 Mart'ta saat 21.00 sıralarında, Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, evin önündeki Alper Yalçın'a ait elektrikli bisikleti alıp, uzaklaştı. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 12 kişi öldü, 7'si ağır 11 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 12 kişi öldü, 7'si ağır 11 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama
        Fethiye'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi
        Fethiye'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi
        Fethiyespor'a lider konuk
        Fethiyespor'a lider konuk
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic yerine Norris
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic yerine Norris
        Muğla'da polise mukavemette bulunan ve emniyeti aşağılayıcı paylaşım yapan...
        Muğla'da polise mukavemette bulunan ve emniyeti aşağılayıcı paylaşım yapan...
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic gitti
        Çağdaş Bodrum'da Alibegovic gitti