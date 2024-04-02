Bodrum'da elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Olay, 29 Mart'ta saat 21.00 sıralarında, Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, evin önündeki Alper Yalçın'a ait elektrikli bisikleti alıp, uzaklaştı. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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