Bodrum FK hayata döndü

1'inciLig'de milli aranın ardından Manisa Futbol Kulübü deplasmanına çıkan Bodrum Futbol Kulübü, Brazao'nun tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak kötü gidişatına son verdi. Bu maça kadar son 4 karşılaşmasını kazanamayan yeşil-beyazlı ekip, kritik galibiyet alıp puanını 47'ye çıkartarak bitime 6 maç kala riske attığı Play-Off potasındaki yerini de sağlamlaştırdı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir karşılaşmayı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Son maçlarda iyi oynamalarına rağmen galip gelemediklerini belirten Taşdemir, "Bu sonuca çok ihtiyacımız vardı. Özellikle şampiyonluk ve Play-Off yarışının kızıştığı şu dönemde burada galip gelmek çok önemliydi. Doğru bir oyun oynadık, iyi bir futbol sergiledik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 6 çok zor maçımız kaldı. Aynı ciddiyetle, aynı tempoyla, aynı oyunla hedefimizi tutturacağız" dedi.