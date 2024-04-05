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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, görevi devraldı

        MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata alınması sonrası devir teslim töreni gerçekleşti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras görevi önceki başkan Osman Gürün'den devraldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:30
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, görevi devraldı
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        MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata alınması sonrası devir teslim töreni gerçekleşti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras görevi önceki başkan Osman Gürün'den devraldı. Aras, "Muğla gibi tarihi binlerce yıla dayanan, çok değerli insan hazinesine sahip olan kadim bir şehre belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde yüzde 54,90 oy oranı ile Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı il belediyelerinde dördüncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevi önceki başkan Osman Gürün'den devralarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreninde konuşan Gürün, “Halkımız 31 Mart seçimlerinde bizlere güvendi ve çok önemli bir görev verdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, onun ilkeleri yolunda ilerleyeceğiz. Muğla'da kazandığımız 11 ilçe, Büyükşehir Belediye başkanımızın hemşehrilerimize en iyi hizmeti vereceğine, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun. 25 yıl belediye başkanı olarak çok sevdiğim Muğla'ma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Bu görevi bana layık gören, oyları ile hep yanımda olan halkıma teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Başımız dik ve alnımız açık olarak görevi huzur içinde çok sevdiğim Ahmet Aras Başkanımıza devrediyorum. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

        'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise devir teslim töreninde Muğla'nın tüm ilçelerinden gelen hemşehrilerine teşekkür ederek sözlerine başladı ve çok çalışacaklarını söyledi. Aras, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi mübarek olsun. 2 aya yakın il başkanımız koordinesinde genel başkanımız, vekillerimiz, kadın, gençlik kollarımız ve partililerimiz olmak üzere çok önemli bir seçim dönemi geçirdik. Tüm ilçelerimizde çok önemli ve başarılı sonuçlar aldık. 1 Nisan'da tüm Türkiye'ye bahar geldi. Barışın, özgürlüğün, demokrasinin seçimi oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Bu başarıda bizim de payımız varsa ne mutlu bize. Muğla gibi tarihi binlerce yıla dayanan, çok değerli insan hazinesine sahip olan kadim bir şehre belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu görevi 25 yıl Muğla'ya başarıyla hizmet eden, bayrağı en yukarıya çıkaran Osman Başkanımdan devralıyorum. Ondan devraldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için, siyasi parti ayrımı gözetmeden, birleştirerek görevimizi yerine getireceğiz. Kapımız herkese açık. Sizlerin oyları ile seçildik ve burası sizin eviniz. Bizler de sizin hizmetkarınızız. Hiçbir zaman ne oldum, demeyeceğiz. Bütün belediye başkanlarımızla sizler için çalışacağız. Bizim başımızın tacı, velinimetimizsiniz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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