Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, görevi devraldı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata alınması sonrası devir teslim töreni gerçekleşti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras görevi önceki başkan Osman Gürün'den devraldı. Aras, "Muğla gibi tarihi binlerce yıla dayanan, çok değerli insan hazinesine sahip olan kadim bir şehre belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde yüzde 54,90 oy oranı ile Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı il belediyelerinde dördüncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevi önceki başkan Osman Gürün'den devralarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreninde konuşan Gürün, “Halkımız 31 Mart seçimlerinde bizlere güvendi ve çok önemli bir görev verdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, onun ilkeleri yolunda ilerleyeceğiz. Muğla'da kazandığımız 11 ilçe, Büyükşehir Belediye başkanımızın hemşehrilerimize en iyi hizmeti vereceğine, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun. 25 yıl belediye başkanı olarak çok sevdiğim Muğla'ma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Bu görevi bana layık gören, oyları ile hep yanımda olan halkıma teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Başımız dik ve alnımız açık olarak görevi huzur içinde çok sevdiğim Ahmet Aras Başkanımıza devrediyorum. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.