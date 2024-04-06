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        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı öldü, 3 kişi yaralandı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli personeller Cuma Arat (24) ile Havva Kaplan (29), yaşamını yitirdi, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 00:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:40
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        Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı öldü, 3 kişi yaralandı
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli personeller Cuma Arat (24) ile Havva Kaplan (29), yaşamını yitirdi, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan Andaç Güven yönetimindeki 06 EDE 490 plakalı kamyonet, kavşaktan dönmek isteyen Cuma Arat'ın kullandığı 07 BJC 625 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cuma Arat ile araçtaki Havva Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cuma Arat ile Havva Kaplan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cuma Arat ile Havva Kaplan'ın ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Andaç Güven ve araçtaki 2 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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