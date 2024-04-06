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        Fethiyespor, Karaman FK'nın konuğu olacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Fethiyespor, yarın 34'üncü hafta karşılaşmasında Karaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:47
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        Fethiyespor, Karaman FK'nın konuğu olacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Fethiyespor, yarın 34'üncü hafta karşılaşmasında Karaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Karaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak.

        Sıralamada 39 puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'un bitime 5 maç kala düşme potasıyla arasında 8 puan fark bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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