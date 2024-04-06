Fethiyespor, Karaman FK'nın konuğu olacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Fethiyespor, yarın 34'üncü hafta karşılaşmasında Karaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Fethiyespor, yarın 34'üncü hafta karşılaşmasında Karaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Karaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak.
Sıralamada 39 puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'un bitime 5 maç kala düşme potasıyla arasında 8 puan fark bulunuyor.
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