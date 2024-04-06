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        Otomobil kanala uçtu; 2 ölü

        MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kanala uçan otomobilin sürücüsü Astsubay Samet Doymuş (24) ile Kübra Demirkol (24) hayatını kaybetti, Ali Bayraktar (24) kendi imkanıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:05
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        Otomobil kanala uçtu; 2 ölü
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        MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kanala uçan otomobilin sürücüsü Astsubay Samet Doymuş (24) ile Kübra Demirkol (24) hayatını kaybetti, Ali Bayraktar (24) kendi imkanıyla kurtuldu.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Dalaman ilçesi Kayacık Köprüsü'nde meydana geldi. Kayacık Mahallesi'nden Dalaman yönüne giden Astsubay Samet Doymuş’un kontrolünü yitirdiği 48 AHF 243 plakalı otomobil, köprüden Kayacık Kanalı'na uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Samet Doymuş ile yanındaki arkadaşlarından Kübra Demirkol hayatını kaybederken, Ali Bayraktar ise araçtan çıkıp, yüzerek kıyıya çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik Dalış Timleri sevk edildi. Dalgıçlar 2,5 saatlik çalışmayla Doymuş ve Demirkol'un cansız bedenlerini sudan çıkardı. Samet Doymuş ile Kübra Demirkol’un cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazadan kendi imkanlarıyla kurtulan Bayraktar ile sürücü Doymuş'un Kayserili ve memleketten arkadaş oldukları öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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