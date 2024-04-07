Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bayramda tatilcilere caretta caretta uyarısı: Beslemeyin

        MUĞLA'nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 200 bin kişinin ağırlanması beklenirken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda tatilcilere caretta caretta uyarısı: Beslemeyin
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 200 bin kişinin ağırlanması beklenirken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettalara dokunulmaması, elle beslenilmemesi ve denize naylon poşet atılmaması uyarısında bulundu.

        Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren, sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan deniz kaplumbağalarının nesilleri tehlike altında bulunuyor. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar sürüyor. Ortaca'nın İztuzu Plajı da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapan yerlerden biri.

        SADECE 4'Ü UYDUDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR

        DEKAMER, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını 14 yıl önce uydudan takibe başladı. Aralarında 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken 'Tuba' adlı kaplumbağanın da bulunduğu 60 deniz kaplumbağası, uydu takip cihazıyla izleniyor. Bu kaplumbağadan 56'sının sinyali kesilirken, sadece 'Güzel İzmir', 'Landinoh', 'Alice' ve 'Talay'ın uydudan takip ediliyor. 2022'de 300 olan yuvama alanı geçen yıl 746'a ulaşırken, bu yıl yine rekor kırılması bekleniyor.

        'BESLEMEYİN, DENİZE NAYLON POŞET ATMAYIN'

        Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca'ya sahip olan Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğrarken, doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen ve caretta carettalara ev sahipliği yapan Ortaca'nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor. Bayramda tatilci yoğunluğu artarken DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettalara dokunulmaması, beslenilmemesi ve denize naylon poşet atılmaması konusunda uyarıda bulundu

        'DOKUNULMAMALI VE BESLENMEMELİDİR'

        Prof. Dr. Kaska, uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerektiğini belirterek, “Bu hayvanları beslemek canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunulmamalı ve beslenmemelidir. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli. Tatilcilerimizin kıyılardan ve teknelerden denize naylon poşet atmaması gerekiyor. Poşetleri denizanası sanıp yutan kaplumbağalarımız boğuluyor. Merkezimize getirilen her 10 deniz kaplumbağasından bir ya da ikisinin vücudunda mutlaka plastiğe rastlıyoruz. Doğamızı koruyalım ve bez torba kullanalım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı
        Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da polise mukavemet ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
        Muğla'da polise mukavemet ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
        Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
        Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
        Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0
        Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü: 0-0
        Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde
        Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde