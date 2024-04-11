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        Bodrum'da, bayramda trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza

        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bayramda, jandarmanın helikopter ve dron destekli trafik denetlemesinde, kurallara uymayan 170 sürücüye 33 bin 368 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:15
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        Bodrum'da, bayramda trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza
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        MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, bayramda, jandarmanın helikopter ve dron destekli trafik denetlemesinde, kurallara uymayan 170 sürücüye 33 bin 368 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten menedildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Ramazan Bayramı hareketliliği nedeniyle, Torba-Gölköy-Gündoğan yol güzergahında helikopter ve dron destekli trafik denetimi yaptı. Kemer takmayan ve trafikte cep telefonu kullanan araç sürücüleri başta olmak üzere 170 araç kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplam 33 bin 368 lira ceza kesti; 3 araç ise trafikten menedildi. Ekiplerin trafik denetimlerinin, bayram boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

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