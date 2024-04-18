Ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak'ın (45) kardeşi Burak Toprak (35) da Afyonkarahisar'da kalp krizinden yaşamını yitirdi. Ağabey ve kardeşin 9 gün arayla aynı sağlık sorunu nedeniyle ölmesi üzüntü yarattı.

Balıkesir'den bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile 9 Nisan'da nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Serkan Toprak yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.