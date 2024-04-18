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        Ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak'ın (45) kardeşi Burak Toprak (35) da Afyonkarahisar'da kalp krizinden yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:25
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        Ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak'ın (45) kardeşi Burak Toprak (35) da Afyonkarahisar'da kalp krizinden yaşamını yitirdi. Ağabey ve kardeşin 9 gün arayla aynı sağlık sorunu nedeniyle ölmesi üzüntü yarattı.

        Balıkesir'den bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile 9 Nisan'da nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Serkan Toprak yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

        İLK MÜDAHALE OTOMOBİLİNDE YAPILDI

        Toprak'ın kardeşi Burak Toprak da aynı kaderi paylaştı. Dün, Ankara'dan memleketi Muğla'ya gelmek üzere eşi Yasemin Toprak ve oğlu Mert Toprak ile yola çıkan Burak Toprak, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nefes darlığı yaşadı. Eşi Yasemin Toprak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilinde ilk müdahalesi yapılan Burak Toprak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Duran kalbi çalıştırılan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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