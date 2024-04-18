Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı (2)
2,5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜMuğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
2,5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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