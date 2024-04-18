Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı (2)

        2,5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜMuğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        2,5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi

        Benzer Haberler

        5'inci Uluslararası Latmos Ultra Maratonu koşuldu
        5'inci Uluslararası Latmos Ultra Maratonu koşuldu
        Fethiye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı
        Muğla'da işçilerin kaldığı konteyner yandı
        Ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı
        Ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı
        Çağdaş Bodrumspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçına hazır
        Çağdaş Bodrumspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçına hazır
        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü