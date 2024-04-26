Muğla'da kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda dün şüphe üzerine M.Ö. (45) ve E.K. (44) durdurulup, üzerlerinde arama yapıldı. Üzerlerinde kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde bonzai ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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