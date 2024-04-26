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        Muğla'da kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, üzerlerinde kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:40
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        Muğla'da kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, üzerlerinde kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda dün şüphe üzerine M.Ö. (45) ve E.K. (44) durdurulup, üzerlerinde arama yapıldı. Üzerlerinde kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde bonzai ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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