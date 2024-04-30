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        Çağdaş Bodrum veda turlarında

        BASKETBOLSüper Ligi'nde tek sezonluk mücadele sonrası küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Çağdaş Bodrum Spor yarın erteleme maçında Tofaş'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:45
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        Çağdaş Bodrum veda turlarında
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde tek sezonluk mücadele sonrası küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Çağdaş Bodrum Spor yarın erteleme maçında Tofaş'ı ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Süper Lig'deki son iç saha maçını oynayacak Bodrum ekibi sezonu cumartesi günü Aliağa Petkimspor deplasmanıyla tamamlayacak.

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