Kurtaran-2024 Tatbikatı'nda satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıyı kurtarma harekatı (2)

DENİZALTILARİÇİN KURTARMA BAŞLATILDI

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran-2024 Tatbikatı' kapsamında, denizaltılara dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların ilk olarak yerleri sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Su yüzeyinden 35 metre derinlikte bulunan denizaltıdaki personele, bin metre uzaktan kumandalı su altı aracı TCB Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Hemen ardından kıyafetlerini giyen dalgıçlar, denizaltı yanına indi. Dalgıçlar, denizaltıya temiz hava akışı sağlanması için imla egzoz hortumları bağlayıp sonra yeniden 'TCG Alemdar' gemisine çıktı.

KAZAZEDELERE GEREKLİ MÜDAHALELERİ YAPTI Senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı için çalışma yapıldı. İlk olarak 'TCG Alemdar' gemisinden, uzaktan kumandalı su aracıyla (ROV) denizaltının yeri tespit edildi. 35 metre derinlikteki personel serbest çıkış faaliyetini gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından bota alınıp, 'TCG Alemdar'a intikal ettirildi. Kazazedeler, sağlık durumlarına göre, yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Alemdar' gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara kablo yoğun bakım odasına alındı. Burada uzman ekipler, kazazedelere gerekli müdahaleleri yaptı. Sağlık durumu ağır olan kazazedelerden 1'i, geminin güvertesine indirilen helikopterle tam teşekküllü hastaneye götürüldü. Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri kazazedeleri can sallarına alıp, ilk yardım uyguladı. Su yüzeyindeki kurtarma ekibi tarafından bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi.

YERLİ VE MİLLİ VURGUSU Tamamlanan tatbikatın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu mürettebatı selamladıktan sonra konuşma yaptı. Oramiral Tatlıoğlu, "İcra etmekte olduğunuz Kurtaran-2024 Tatbikatı’nda satha çıkma kabiliyetini kaybetmiş 3 adet denizaltımızdan personel kurtarma faaliyetlerini başarıyla icra ettiniz. Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıçlık tarihi 17'nci yüzyıla kadar uzanmaktadır. 17'nci yüzyılda Gelibolu civarında yaptığımız dalgıçlık çalışmaları bilinmekte, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde dalgıçlarımız mayın tespit etme ve mayın imha etme görevlerinde bulunmuşlardır. 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız kurtaran gemisi vasıtasıyla kurtarma faaliyetlerini icra etmekteydik. Bugün itibarıyla milli ve yerli olan hem gemilerimiz hem de gemilerimizin içerisindeki kurtarma cihazlarımızı milli ve yerli imkanlarla yaptık. Tatbikatla birlikte imkan ve kabiliyetlerimizin yeterliliğini gördük. Tatbikatta gösterdiğiniz başarılar için teşekkür ederim” dedi.