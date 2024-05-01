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        Muğlaspor'da şampiyonluk heyecanı

        BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta aylardır zirvedeki yerini koruyan Muğlaspor, bu hafta sahaya şampiyonluk ve 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e dönüşünü ilan etmek için çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:35
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        Muğlaspor'da şampiyonluk heyecanı
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        BÖLGESELAmatör Lig 5’inci Grup’ta aylardır zirvedeki yerini koruyan Muğlaspor, bu hafta sahaya şampiyonluk ve 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e dönüşünü ilan etmek için çıkacak. Lider Muğlaspor, 5 Mayıs Pazar günü evi Muğla Atatürk Stadı'nda Denizli Sarakköyspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Grupta en yakın takipçisi Manavgat Belediyespor'un 4 puan önünde ilk sırada olan Muğla temsilcisi, ikili averajının iyi olduğu rakibi berabere kalır veya yenilirse Sarayköy maçından puan bile almasa son hafta öncesi şampiyon olacak.

        Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Şehrimizde yaşayan 7’den 70’e herkese sesleniyorum. Cadde ve sokakların yanı sıra evlerimizin dışını, balkonları, pencereleri Muğlaspor bayrakları ile donatalım. Sarakköy ile evimizde çok önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi yenerek 3'üncü Lig’e çıkmak istiyoruz. Teknik heyete ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Stadı tıklım tıklım dolduracak olan taraftarlarımız 90 dakika boyunca susmasınlar. Maçın önemi kelimeler ile anlatılmaz" dedi.

        Muğlaspor, 2021 yılında 3'üncü Lig'den düşmüştü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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