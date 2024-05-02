Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK hata istemiyor

        1'inci Lig'de bitime 2 maç kala 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrum FK, Play-Off oynamayı büyük ölçüde garantilerken, teknik direktör İsmet Taşdemir uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK hata istemiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de bitime 2 maç kala 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrum FK, Play-Off oynamayı büyük ölçüde garantilerken, teknik direktör İsmet Taşdemir uyarılarda bulundu. Bu hafta iç sahada Kocaelispor, son maçta ise Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe ile karşı karşıya geleceklerini belirten Taşdemir, "Matematiksel olarak 1 puan bizi Play-Off potasına resmen sokacak. Ancak sıralama da bizim açımızdan önemli. Bu hafta önemli rakibimiz Kocaelispor ile evimizde oynayacağız. Kazanırsak 55 puana sahip Kocaelispor'un önüne geçeriz. Ligde 3'üncülük için halen şansımız da var. Biz geçen sezon final oynadık. Bu sezon da camiamıza Play-Off heyecanı yaşatmak istiyoruz. Kalan 2 maçımızı kazanıp ardından yolumuza bakacağız. Hata yapmak istemiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz

        Benzer Haberler

        Kız arkadaşına su altında evlenme teklif etti
        Kız arkadaşına su altında evlenme teklif etti
        Muğla'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi
        Muğla'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi
        Muğla'da öğrenciler "Gladyatörler Kenti"nin 2 bin yıllık meclis basamakları...
        Muğla'da öğrenciler "Gladyatörler Kenti"nin 2 bin yıllık meclis basamakları...
        Antik Çağdan günümüze Muğla Mutfağı kitabı tanıtıldı
        Antik Çağdan günümüze Muğla Mutfağı kitabı tanıtıldı
        "Crystal Symphony" ilk seferinde Bodrum'a 275 yolcu getirdi
        "Crystal Symphony" ilk seferinde Bodrum'a 275 yolcu getirdi
        Muğlaspor'dan Rıdvan Dilmen'e forma
        Muğlaspor'dan Rıdvan Dilmen'e forma