Alkışlar Çağdaş Bodrum Spor'a

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda lige tutunamayan Çağdaş Bodrum Spor, küme düşmesi kesinleşmesine rağmen mücadelesiyle alkış aldı. Geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek küme düşme üzüntüsünü yaşayan Bodrum ekibi, buna rağmen iç sahada Avrupa hedefleyen rakibi Tofaş önünde erteleme maçında başa baş bir oyun sergiledi. Menteşe Spor Salonu'nda 40 dakikalık maçın 38 dakikasında önde olan Çağdaş Bodrum Spor, son anlarda parkeden 80-78'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bodrum ekibi, sezonun son maçında cumartesi günü Aliağa Petkimspor'a konuk olarak Süper Lig macerasını noktalayacak.