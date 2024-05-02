Doğa yürüyüşünde ayak bileğini kıran Avustralyalı turisti JAK kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Dodurga- Karadere mahalleleri arasında kalan Likya Yolu'nda meydana geldi. Avustralya uyruklu Basitan Stangl, 2 arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktı. Stangl ayağını burkup, düştü. Stangl'ın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK timleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu turistlere ulaştı. Ekipler tarafından sedye ile taşınıp ambulansa ulaştırılan Stang, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Stangl'ın kırık olduğu tespit edilen ayak bileğinin alçıya alındığı bildirildi.

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