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        Destici: Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün 1 Mayıs'ın kutlandığını hatırlatarak, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:30
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        Destici: Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün 1 Mayıs'ın kutlandığını hatırlatarak, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor. Eğer temmuzda memur zammını, enflasyon farkını alacaksa ki emeklilere ekstra bir şey daha yapılması lazım. Kamu işçisi enflasyon farkını alacaksa asgari ücretli de enflasyon farkını almalıdır" dedi.

        ​BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası açılışına katılmak üzere Muğla'ya geldi. Destici, Muğla programı kapsamında ilk olarak Valiliği, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretler sonrası Destici, partisinin İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılış programına katıldı. Açılış programında Destici'nin yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Yelda Erol Gökcan, BBP Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, sanatçı Müşerref Akay ve çok sayıda partili ve davetliler de yerini aldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni Kur'an okunması ve akabinde sanatçı Müşerref Akay'ın 'Türkiyem' isimli şarkısının dinletilmesiyle devam etti.

        'MİLLETİN TAKDİRİNE RAZIYIZ'

        Yerel seçimler ile ilgili değerlendirme yapan Mustafa Destici, "Bir seçimi geride bıraktık, öncelikle yerel seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz, seçimlere katılıp da terörle arasına mesafe koyan partilerimiz ve adaylarımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Seçimlere de bu hassasiyet ve iş birliği içerisinde katıldık. Büyük şehirlerin tamamında Cumhur İttifakı adaylarımızı destekledik. Ama seçime ayrı ayrı girdiğimiz yerler de oldu. Büyük Birlik Partisi olarak bu müstakil olarak seçime girdiğimiz yerlerde biliyorsunuz Sivas Belediyesi ile 15 ilçe ve 10'a yakın da belde belediye başkanlığı kazanarak çıktık. Tabii gönlümüz arzu ederdi ki Cumhur İttifakı olarak da bu seçimi birinci olarak tamamlayalım ve büyükşehirler başta olmak üzere pek çok il ve ilçede daha başarılı sonuçlar alalım arzu ediyordum. Milletin takdirine razıyız" dedi.

        'ELBETTE Kİ ASGARİ ÜCRETİN YÜKSELTİLMESİ GEREKİYOR'

        Dün 1 Mayıs'ın kutlandığını hatırlatan Destici, "Bir kez daha bütün işçi kardeşlerimizin emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tebrik ediyorum. Evlerine, ailelerine alın teriyle kazandıkları helal rızkı götüren işçilerimiz bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi gerekiyor. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim; eğer temmuzda memur zammını, enflasyon farkını alacaksa ki emeklilere ekstra bir şey daha yapılması lazım. Çünkü geçtiğimiz temmuz ayından beri mağduriyetleri devam ediyor. Kamu işçisi enflasyon farkını alacaksa asgari ücretli de enflasyon farkını almalıdır. Bu konuda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yılda iki defa tespit devam etmelidir. Kamuda milyonlardır taşeron kadroya geçmiştir. Biz de destekledik. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize de teşekkür ediyoruz. Ama seksen doksan bin civarındaki KİT'lerde çalışan taşeronlar bir türlü kadroya geçirilememişti. Bunlara söz de verilmiştir. Bunlar geçtiğimiz dönem mecliste sıraya da konmuştur. Bu taşeron işçilerin de kadroya geçirilmesi lazım" dedi.

        'TÜRKİYE'NİN BU DARBE ANAYASASINDAN KURTULMASI GEREKİYOR'

        Yeni anayasaya kendilerinin de 'evet' dediklerini vurgulayan Destici, "Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerekiyor. Yeni anayasada devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, kültürümüz, inancımız, kurucu değerlerimiz ve bizi bir arada tutan kavramlarımızın mutlaka ama mutlaka Türklük kavramı başta olmak üzere anadil efendim eğitim dili başta olmak üzere bunların mutlaka muhafaza edilmesi gerekir. Bir de terörle, teröristle mücadelede daha kesin hükümlerin yer alması lazım ki kimse devlete ve ülkeye kafa tutmayı terör örgütlerini desteklemeyi aklının ucundan dahi geçirememelidir" diye konuştu.

        BAŞIBOŞ KÖPEK VURGUSU

        Destici, BBP'nin kazandığı belediyelerde sokakları saldırgan sokak köpeklerinden temizleyeceğini de belirtip, "Belediyelerimiz bu köpekleri mutlaka toplamalı, bunlarla ilgili barınaklar yapmalı" dedi.

        Destici konuşmasının ardından partisinin yeni il hizmet binasının açılış kurdelesini dualar eşliğinde kesti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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