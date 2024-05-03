Play-Off için kenetlenen Bodrum FK taraftardan destek istedi
1'inciLig'de normal sezonun son iç saha maçında pazar günü rakiplerinden Kocaelispor'u ağırlayacak Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off'u garantilemeyi hedeflediği mücadelede destek istedi.
1'inciLig'de normal sezonun son iç saha maçında pazar günü rakiplerinden Kocaelispor'u ağırlayacak Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off'u garantilemeyi hedeflediği mücadelede destek istedi. Ligde Play-Off hattında 53 puanla 6’ncı sırada bulunan Bodrum FK olası bir beraberlik ve galibiyetle rakiplerine bakmaksızın Play-Off hattında yerini garantileyecek. Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu zamana kadar bizim en güzel yaptığımız şey gerçekçi gitmekti ve yine gerçekçi gidiyoruz. Şu anda Play-Off garanti gibi gözüküyor ama değil. Biz bütün gerçekleri önümüze serip o şekilde yol almaya devam edeceğiz. Rakibimiz bu hafta Kocaelispor ve zor bir rakip. Bu maç her türlü şeyi barındırıyor" dedi.
Taşdemir, konuşmasına şöyle devam etti;
"Bu Play-Off’u resmileştirme maçı, diğer maçların skorlarına göre 3’üncülük maçı, hatta 4’üncü ve 5’inci olup iç sahada oynama avantajını yakalama maçı olacak. Bu tür maçlar çok zordur, saldırırsın gol yersin, beklersin golden uzaklaşırsın. Doğru oyunu oynamamız gereken bir hafta, Play-Off’u önce garantileyelim daha sonra maçın skoruna göre de iç saha avantajını alacak mıyız alamayacak mıyız ona göre farklı strateji belirleyeceğiz. Biz 2 iç saha maçımızı seyircimizden yoksun oynadık. Onların bizim için ne kadar önemli olduğunu bir sonraki 3’üncü maçta gösterdik. Onlarsız biz de yapamıyoruz. 2 iç saha maçımızı beraberlikle bitirdik, onların olduğu maçta galip geldik. Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."
KENAN'DAN YORUM
Takımın tecrübeli yıldızı Kenan Özer ise, "Play-Off’u garantiledik gibi gözüküyor ama matematiksel olarak garantilemeden ben hiçbir zaman oldu gözüyle bakmıyorum. Bu hafta Kocaelispor ile güzel maçımız olacak. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz, inşallah sahaya kazanmak için çıkacağız. Son 2-3 haftadır kısır bir futbol oynuyor gibi hissediyoruz ama son 3 maçta düşme tehlikesi yaşayan takımlara karşı oynadık. Onların kapalı bir savunmayla oynamaları bizim de oyun şeklimizi bozdu. Bu hafta daha keyifli bir maç olacak. İnşallah bu maçı kazanıp Göztepe maçına daha iddialı bir şekilde devam ederiz. Play-Off’a kaldıktan sonra inşallah geçen sene yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlamak istiyoruz. Play-Off’ta tecrübeliyiz, geçen sene dibine kadar yaşadık" ifadelerini kullandı.
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