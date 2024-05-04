Muğla'da yangın söndürme helikopteri ve uçağı göreve başladı

MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri ile uçağı göreve başladı.

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla’da 2 yangın söndürme hava aracı hizmete alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki 1 Mayıs itibarıyla bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris Değirmenyanı’nda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterinin mürettebatı, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.