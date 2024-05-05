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        Muğlaspor 3'üncü Lig'de

        BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta lider Muğlaspor, evinde Denizli Sarayköyspor'u 1-0 mağlup ederek son hafta öncesi şampiyonluk ve TFF 3'üncü Lig'e çıkışını ilan etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:45
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        Muğlaspor 3'üncü Lig'de
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        BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta lider Muğlaspor, evinde Denizli Sarayköyspor'u 1-0 mağlup ederek son hafta öncesi şampiyonluk ve TFF 3'üncü Lig'e çıkışını ilan etti. Muğla Atatürk Stadı'ndaki tarihi günde binlerce taraftar, yeşil-beyaz renklerle süslenen tribünlerde takımlarına 90 dakika boyunca susmadan büyük destek verdi. Maçı 13'üncü dakikada Onur Garip'in attığı golle kazanan Muğlaspor, grupta 64 puana ulaşarak bitime 1 hafta kala 3 yıl sonra profesyonel lige dönüşünü ilan etti. Muğlaspor’da futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlarıyla şampiyonluğu doyasıya kutladı. Taraftarlar da maçın bitişiyle meşaleler yakıp görsel şölen yarattı. Muğlasporlu futbolcular taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken statta başlayan coşku tüm kente yayıldı. Yeşil-beyazlılar stadyum dışında şampiyonluk turu attı.

        Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu olarak sezon başından buyana gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, "Birlik ve beraberlikten ödün vermedik. Sezona başlarken karakter sahibi futbolculardan oluşan bir takım kurduk. Bizleri mahcup etmediler. Taraftarlarımızın ve halkımızın hakkını ödeyemeyiz. Destekleri bizlere güç verdi. Kulübümüze maddi-manevi destek olanlara teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan futbolcularımıza ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Sezon boyunca şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için çok ter akıttık, çok emek verdik. Muğla’mızın marka değeri Muğlaspor artık 3. Lig’de. Hakkımızla şampiyon olduk" dedi.

        HAKAN ŞAPÇI YİNE BAŞARDI

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Aliağa Futbol'dan takımı sezona namağlup zirve yarışında devam ederken gönderilip şubat ayında Muğlaspor'la anlaşan Teknik Direktör Hakan Şapçı, yeşil-beyazlıları zafere taşıdı. Kariyerinde daha önce Manisa FK, Turgutluspor, Bergama Belediyespor ve Aliağa FK ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu, Uşakspor’da ise 3'ün Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam, alt liglerdeki kupa koleksiyonuna Muğlaspor'u da ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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