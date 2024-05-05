Bodrum FK - Kocaelispor: 3-0
STAT:Bodrum İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan SultanoğluBODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Süleyman Özdamar (Dk.
STAT:Bodrum İlçe
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Özcan Sultanoğlu
BODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Süleyman Özdamar (Dk. 72 Furkan), Celustka, Cenk, Erkan (Dk. 63 Ahmet), Burak (Dk. 80 Ege), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 63 Celal), Gökdeniz (Dk. 72 Brazao)
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz, Yusuf, Burak (Dk. 45 Skhirtladze), Duhan (Dk. 46 Atilla), Cihat (Dk. 73 Kharaishvili), Emir, Candeias (Dk. 69 Barış), Amaral, Beridze, Sheydayev (Dk. 45 Vukovic)
GOLLER: Dk. 3 Kenan Özer, Dk. 39 Samet Yalçın, Dk. 66 Mohammed (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Mohammed, Kenan, Celal (Bodrum FK)
1'inci Lig'de Play-Off mücadelesini yakından ilgilendiren maçta evinde Kocaelispor'u 3-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, bitime 1 maç kala ilk 7 sıra içinde olmayı garantiledi. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 3'üncü dakikada Keman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bodrum FK 39'da Samet'le golleri ikiledi ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. Bodrum FK, 3'üncü golünü 66'ncı dakikada Mohammed'le buldu. Müsabakadan rahat galip ayrılıp Play-Off oynamayı garantileyen Bodrum FK'ya üçüncülük şansı da doğdu. Sakaryaspor'un yenilmesiyle Bodrum FK'nın üçüncü basamakla arasındaki puan farkı 1'e düştü. Önümüzdeki hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'ye konuk olacak Bodrum FK maçını kazanır, Sakaryaspor da puan kaybederse direkt Play-Off finaline çıkacak.
3’üncü dakikada Bodrum FK öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın vuruşunda ağlar havalandı: 1-0.
13’üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Gökdeniz’in vuruşunda top az farkla direğe de çarparak dışarı çıktı.
39’uncu dakikada yeşil-beyazlılar golleri ikiledi. Bodrum FK’da kaleciyle karşı karşıya kalan Samet’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
66’ncı dakikada skor 3-0 oldu. Etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Musah Mohammed’in sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha fileleri havalandırdı: 3-0.
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