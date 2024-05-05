Bodrum FK - Kocaelispor: 3-0

66’ncı dakikada skor 3-0 oldu. Etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Musah Mohammed’in sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha fileleri havalandırdı: 3-0.

1'inci Lig'de Play-Off mücadelesini yakından ilgilendiren maçta evinde Kocaelispor'u 3-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, bitime 1 maç kala ilk 7 sıra içinde olmayı garantiledi. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 3'üncü dakikada Keman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bodrum FK 39'da Samet'le golleri ikiledi ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. Bodrum FK, 3'üncü golünü 66'ncı dakikada Mohammed'le buldu. Müsabakadan rahat galip ayrılıp Play-Off oynamayı garantileyen Bodrum FK'ya üçüncülük şansı da doğdu. Sakaryaspor'un yenilmesiyle Bodrum FK'nın üçüncü basamakla arasındaki puan farkı 1'e düştü. Önümüzdeki hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'ye konuk olacak Bodrum FK maçını kazanır, Sakaryaspor da puan kaybederse direkt Play-Off finaline çıkacak.

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