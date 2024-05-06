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        Muğlaspor'da şampiyonluk coşkusu

        Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta evinde Denizli Sarayköyspor'u 1-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, 2021'de düştüğü TFF 3'üncü Lig'e 3 yıl sonra dönüşünü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:15
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        Muğlaspor'da şampiyonluk coşkusu
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        Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta evinde Denizli Sarayköyspor'u 1-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, 2021'de düştüğü TFF 3'üncü Lig'e 3 yıl sonra dönüşünü kutladı.

        Maç bitiminde Muğla Atatürk Stadı'nda başlayan şampiyonluk coşkusu ardından tüm merkez Menteşe ilçesine yayıldı. Statta meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutlayan binlerce taraftar sahaya inip futbolcuları bağırlarına bastı. Taraftarlar, kentte yeşil-beyaz bayraklarla süsledikleri araçlarıyla şampiyonluk turu atarken, şampiyonluk coşkusu akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Üstü açık otobüsle kortej eşliğinde tesislerden meydana gelen futbolcular ve teknik heyet, meydanda kurulan stantta binlerce Muğlalının şampiyonluk tezahüratları eşliğinde kupayı havaya kaldırdı. Muğlaspor'un şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.

        Sezon ortasında 3'üncü Lig ekibi Aliağa Futbol'dan namağlup durumdayken gönderilen Muğlaspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, Manisa FK, Turgutluspor, Bergama Belediyespor ve Aliağa'dan sonra yeşil-beyazlıları da Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşımıştı.

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