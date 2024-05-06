Bodrum FK'da çifte sevinç

1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Kocaelispor'u 3-0 yenmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü, hem play-off oynamayı garantiledi hem de Süper Lig yarışında direkt finale çıkacak üçüncü sırayı elde etmek için çok umutlandı.

Haftaya üçüncü sırada giren 57 puanlı Sakaryaspor'un evinde Tuzlaspor'a yenilmesiyle 56 puana ulaşıp 4'üncülüğe tırmanan Bodrum FK'nın rakibiyle arasındaki puan farkı 1'e indi. Bu hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'ye konuk olacak Bodrum FK'da direkt play-off finali oynayabilmek için hesaplar yapılmaya başlandı. 3'üncülük için Gürsel Aksel Stadı'nda mutlak galibiyet almak zorunda olan Bodrum FK, bir yandan da Sakaryaspor ve kendisi gibi 56 puandaki Çorum FK'nın kayıplarını bekleyecek.

Bodrum FK deplasmanda Göztepe'yi yener, Sakaryaspor 55 puanla 3'üncülük şansı bulunan Kocaelispor'a, Çorum FK da Erzurumspor'a puan kaybederse Ege ekibi adını Süper Lig için play-off finaline yazdıracak. Hem Bodrum hem Çorum kazanır, Sakarya puan kaybederse averaj hesapları devreye girecek. Bu ihtimalde ligi 59'ar puanla tamamlayacak iki takımın ikili averajı eşit. Bodrum son maçlar öncesi Çorum'un yalnız 1 gol averajıyla önünde. Bodrum son hafta 3'üncülüğü kaçırsa bile play-off'ta saha avantajını eline almak için normal sezonu 4'üncü veya 5'inci basamakta tamamlama hesabı yapacak. Bodrum ekibi üçlü averaj hesaplarında rakiplerinden üstün durumda.