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        Bodrum FK'da çifte sevinç

        1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Kocaelispor'u 3-0 yenmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü, hem play-off oynamayı garantiledi hem de Süper Lig yarışında direkt finale çıkacak üçüncü sırayı elde etmek için çok umutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:40
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        Bodrum FK'da çifte sevinç
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        1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Kocaelispor'u 3-0 yenmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü, hem play-off oynamayı garantiledi hem de Süper Lig yarışında direkt finale çıkacak üçüncü sırayı elde etmek için çok umutlandı.

        Haftaya üçüncü sırada giren 57 puanlı Sakaryaspor'un evinde Tuzlaspor'a yenilmesiyle 56 puana ulaşıp 4'üncülüğe tırmanan Bodrum FK'nın rakibiyle arasındaki puan farkı 1'e indi. Bu hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'ye konuk olacak Bodrum FK'da direkt play-off finali oynayabilmek için hesaplar yapılmaya başlandı. 3'üncülük için Gürsel Aksel Stadı'nda mutlak galibiyet almak zorunda olan Bodrum FK, bir yandan da Sakaryaspor ve kendisi gibi 56 puandaki Çorum FK'nın kayıplarını bekleyecek.

        Bodrum FK deplasmanda Göztepe'yi yener, Sakaryaspor 55 puanla 3'üncülük şansı bulunan Kocaelispor'a, Çorum FK da Erzurumspor'a puan kaybederse Ege ekibi adını Süper Lig için play-off finaline yazdıracak. Hem Bodrum hem Çorum kazanır, Sakarya puan kaybederse averaj hesapları devreye girecek. Bu ihtimalde ligi 59'ar puanla tamamlayacak iki takımın ikili averajı eşit. Bodrum son maçlar öncesi Çorum'un yalnız 1 gol averajıyla önünde. Bodrum son hafta 3'üncülüğü kaçırsa bile play-off'ta saha avantajını eline almak için normal sezonu 4'üncü veya 5'inci basamakta tamamlama hesabı yapacak. Bodrum ekibi üçlü averaj hesaplarında rakiplerinden üstün durumda.

        PLAY-OFF ALIŞKANLIK OLDU

        Ligde geçen sezon da ilk yılında play-off finali oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen Bodrum ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, artık play-off'u alışkanlık haline getirdiklerini söyledi. Geçen sezon final oynadıklarını hatırlatan Taşdemir, "Önümüzdeki hafta tamamlandığında iki sezonda 70 maç oynadık ve 70 hafta play-off potasından çıkmayan bir takım olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten nasıl oynanması gerekirse Kocaelispor’a karşı öyle oynadılar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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