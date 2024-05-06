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        Çağdaş Bodrum'da Ahmet Çakı gitti

        Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk macerasının ardından küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ahmet Çakı kulüpten ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:10
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        Çağdaş Bodrum'da Ahmet Çakı gitti
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        Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk macerasının ardından küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ahmet Çakı kulüpten ayrıldı. Çakı, sezon ortasında göreve geldiği Çağdaş'a veda ederken, "Aralık ayında göreve geldiğim Çağdaş Bodrum takımında oynadığımız son maç ile sezonu tamamladık. Sözlerime bizlere destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Takımı devraldığım zamanki hedefim, üçüncü sezonunda BSL’de oynama başarısı gösteren Çağdaş Bodrum takımını ligde tutup her yıl üstüne koyarak, hep hayalim olan yeni bir şehir takımı yaratıp bir Avrupa kupası kazanmaktı. Herşeyden önce bu hedefimizden çabuk uzaklaştığım için üzgün olduğumu söylemek isterim" dedi. Veda mesajında takım ve lig maratonuyla ilgili değerlendirme yapan Çakı, "Bu şansı bana veren yönetimimize, bizi evimizde hissettiren Muğla halkına da çok teşekkür ediyorum. Yollarımızın tekrar BSL’de kesişmesi dileğiyle Çağdaş Bodrum’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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