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        Bodrum'da kamyonette 20 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette 20 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:50
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        Bodrum'da kamyonette 20 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette 20 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde, Akyarlar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette, inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 20 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonetteki organizatör şüphelileri M.K., Ş.K., B.U., A.U. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak göçmenleri İzmir'den getirip önce dikkat çekmemek için bir otele yerleştirdikleri, ardından da Yunan adalarına geçişleri için tekneye bindirmek üzere sahile götürürken de jandarmalar tarafından suçüstü yakalandıkları belirlendi. Kaçak göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelileri ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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