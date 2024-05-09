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        Fuhuştan 52 yıl hapisle aranırken, aynı suçtan yakalanıp tutuklandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:55
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        Fuhuştan 52 yıl hapisle aranırken, aynı suçtan yakalanıp tutuklandı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 'Hayalet' lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva’nın (42) 2019’da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris’te yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 4 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 15 farklı adrese 20 ekip ve 70 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 16 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ‘Hayalet’ lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva ile Gulnar Jafarova ve Sezer Demir tutuklandı, Yasin Ç., ve Yeliz D., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aylık geliri 5 milyon lira olduğu öğrenilen Alieva’nın 2019’da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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