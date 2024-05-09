Fethiye'de uyuşturucuya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 79 gram esrar, 3 parça kağıda emdirilmiş bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 450 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.