Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sıla'nın öldüğü kazada yeniden yargılanan sürücünün hapis cezası 5 yıla çıktı

        MUĞLA'da yaya geçidinde Sıla Akgül'e (15) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla indirimli 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Tolga Yağcı (29), kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 5 yıl hapis cezası aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla'nın öldüğü kazada yeniden yargılanan sürücünün hapis cezası 5 yıla çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'da yaya geçidinde Sıla Akgül'e (15) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla indirimli 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Tolga Yağcı (29), kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 5 yıl hapis cezası aldı. Yağcı'nın daha önce 6 ay olan ehliyetine el konulma süresi ise 1 yıla çıkartıldı.

        Kaza, 14 Aralık 2022'de saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sıla'nın cenazesi ise Menteşe ilçesi Akgedik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

        Soruşturmanın ardından Tolga Yağcı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yağcı, Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak 2023'te görülen davanın ilk duruşmasında, 33 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Davanın 19 Ekim 2023'te görülen 4'üncü duruşmasında mütalaasını veren savcı, sanık Yağcı'nın, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre, otomobil ile kavşak yaklaşımındaki seyrini kendisine hitaplı levhalar dikkate alacak şekilde sürdürmediği, aydınlatma bulunmayan mahalde zeminin de ıslak olmasını gözeterek far ışığı altındaki görüş alanını dair yeterli kontrolleri yapmadığını belirtti. Yağcı'nın ilk geçiş hakkını yaya geçidinden geçiş yapmakta olan Sıla Akgül'e vermeyip, kontrolsüzce gerçekleştirdiği seyri sırasında çarptığını kaydetti. Savcı, olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle otomobil sürücüsü Yağcı'nın 'asli kusurlu' olduğu, ölen Akgül'ün ise kusurunun bulunmadığını belirtti. Mütalaada, sanık Yağcı'nın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        4 YIL HAPİS CEZASI İNDİRİLDİ

        Hakim, mütalaaya ilişkin beyanların alınmasının ardından kararını açıklayıp, sanık Tolga Yağcı'ya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Hakim, ardından pişman olması ve cezanın üzerindeki olası etkilerini dikkati alarak, cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. Hakim, sanığın ekonomik durumunu da göz önünde bulundurup, verilen hapis cezasını 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevirerek, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasını hükmetti.

        SAVCILIK, DOSYAYI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIDI

        Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Yağcı'ya verilen cezayı az bularak yeniden yargılanmasına karar verdi.

        CEZASI ARTTIRILDI

        Kararın bozulmasının ardından bugün Muğla 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yeni duruşma görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti sanık Yağcı'ya önce üst sınırdan 6 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezanın sanık üzerindeki etkilerini dikkate alıp, bu cezasında 6'da 1 oranında indirim yaparak 5 yıla düşürdü. Ayrıca sanık Yağcı'nın daha önce verilen 6 ay ehliyetine al koyma cezası da 1 yıla çıkarılıp, hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının infaz süresinin başlamasına kadar devamına da karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Dalaman'da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Bodrum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası v...
        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası v...
        Muğla'da ata tohumlarıyla yetiştirilen 20 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Muğla'da ata tohumlarıyla yetiştirilen 20 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Fethiye'de "Bronz Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Bronz Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de ihracata yönelik devlet destekleri anlatıldı
        Fethiye'de ihracata yönelik devlet destekleri anlatıldı