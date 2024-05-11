Denizkurdu-2 tatbikatı nefes kesti

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla yapıldı. Nefes kesen tatbikatta, bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp yüzerek mayına, patlayıcı ve fünye monte etti. Timin helikoptere alınmasının ardından mayın imha edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7- 18 Mayıs tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. TCG Salihreis Firkateyni'ne gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gemi personelini selamladı. TCG İstanbul, TCG Salihreis firkateyninde bulunan Bakan Güler'i top atışıyla selamladı. Selamlamamın ardından Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan'ın sunduğu brifinge Bakan Güler'in yanı sıra Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız katıldı.

DENİZDE, HAVADA, KARADA TATBİKAT NEFES KESTİ

Tatbikat kapsamında, SAS timinin Taktik Pençe Harekatı gerçekleşti. Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden tim, suya atlayıp yüzerek mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Timin helikoptere alınmasının ardından mayın imha edildi. Tatbikat, Yılancık Adası'na giriş harekatıyla devam etti. 2 helikopter adanın kuzeydoğusundaki hedefe top ile flare (alev topu) atışı yaptı. Su Altı Taarruz (SAT) botu tarafından adanın kuzeydoğu burnundaki hedefe yapılan atış ile hedef kontrollü olarak patlatıldı. Amfibi unsurlar tarafından hedefe ve kıyıya manevralar gerçekleştirildi. 2 taarruz helikopteri kontrolünde, gemiden adaya 2 helikopter ve 12 amfibi deniz piyadesi indirildi. 4 zırhlı amfibi hücum aracı, 10 lastik bot ve 4 LCVP ile 170 amfibi deniz piyadesi çıkarma bölgesine intikal ettirildi. Piyadelerin adayı emniyete almasının ardından SAT timi tarafından Türk bayrağı açıldı. Tatbikat, denizaltı savunma harbi yeteneklerine yönelik senaryo ile devam etti. Helikopter tarafından derinliği ayarlanabilen sonarın denize daldırılmasıyla temas alındı. Deniz karakol uçağı tarafından 3 sonobuoy ve 120 flare atıldı. Aksungur SİHA tarafından veri aktarımı ile güvenlik seviyesi yükseltilen temasa, deniz karakol uçağınca 1 rexrop atışı yapıldı. Senaryo gereği denizaltı satıha çıktı. Akabinde TCG Salihreis ile TCG Büyükada ve TCG Burgazada posta çantasıyla malzeme transferi yaptı. Tatbikat kapsamında imha edilen bir gemiye yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yarı aktif lazer güdümlü SİHA’lardan atılan MAM- L güdümlü mermisi ardından helikopterlerden, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kızılötesi lazer odaklı (TEMREN) güdümlü mermi atışı, ardından hücumbotlar tarafından su üstü atışları gerçekleştirildi. Daha sonra süper Cobra helikopterler tarafından 20 mm top atışları yapıldı. Tatbikatta ayrıca envantere yeni giren Marlin İDA ile 6 kamikaze Albatros İDA görev yaptı. Öte yandan, TCG Anadolu hem hava hem de deniz unsurlarına destek vererek tatbikata katkı sağladı.