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        Bodrum'da eğlence mekanına, 'hesap tartışması' sonrası silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hesap nedeniyle tartıştıkları eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra tekrar gelen grup, tabancalarla çevreye ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:50
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        Bodrum'da eğlence mekanına, 'hesap tartışması' sonrası silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde hesap nedeniyle tartıştıkları eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra tekrar gelen grup, tabancalarla çevreye ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği müşterilerden Onur Dirican (30) hayatını kaybederken, bir başka müşteri Onur K. ve mekanın işletmecilerinden Fuat T. yaralandı.

        Olay, bu sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre mekanla bir grup müşteri ile çalışanlar arasında hesap nedeniyle kavga çıktı. Mekandan çıkan grup, bir süre sonra tekrar gelerek, tabancayla rastgele ateş açtı. Müşteriler panik ve korku içerisinde saklanmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında mekanın işletmecilerinden Fuat T. İle olayla ilgisi bulunmayan müşterilerden Onur Dirican ve Onur K., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren grup, yaşanan panikten yararlanarak bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, mekanın işletmecileri tarafından kendi araçlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan el ve karın kısmından yaralanan Onur Dirican yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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