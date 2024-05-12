Bodrum FK Play-Off'a odaklandı

1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselmeyi haftalar önce garantileyen Göztepe ile sezonun son haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalıp maratonu 4'üncü sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü Play-Off'a odaklandı. Play-Off'ta 7'nci Boluspor'la eşleşip ev sahibi konumuna gelen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini belirtti. Geçen sezonu da 4'üncü bitirdiklerini ve final oynadıklarını hatırlatan Taşdemir, "3'üncü olabilmek ve direkt finale çıkmak adına elimizden geleni yaptık ama olmadı" yorumunu yaptı.

Bodrum FK'nın Play-Off'lara alışık olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "2'nci Lig'de Play-Off oynadık ve finale çıktık. Finali kazanıp 1'inci Lig'e yükseldik. Geçen sene de Play-Off'lardaydık. Göztepe ve Eyüpspor'u eleyip finalde Pendikspor'a kaybetmiştik. Şimdi yine aynı yoldayız. Yolumuz uzun önce Boluspor'u elemeye odaklanacağız. Ben takımımı tebrik ediyorum. Üçüncülük için Kocaelispor - Sakaryaspor maçından gelecek sonucu da bekledik. O da istediğimiz gibi gelmedi. Artık kendi işimize bakacağız" dedi.