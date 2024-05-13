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        Bodrum FK bu kez kazanacak

        1'inci Lig'de sezonun son haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp maratonu 57 puanla 4'üncü sırada tamamlayan ve play-off 1'inci Turu'nda 7'nci Boluspor'la eşleşen Bodrum Futbol Kulübü gözünü yine finale dikti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:10
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        Bodrum FK bu kez kazanacak
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        1'inci Lig'de sezonun son haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp maratonu 57 puanla 4'üncü sırada tamamlayan ve play-off 1'inci Turu'nda 7'nci Boluspor'la eşleşen Bodrum Futbol Kulübü gözünü yine finale dikti.

        16 Mayıs Perşembe günü tek maç üzerinden evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar normal sezonda rakibini yenemedi. Sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan müsabakayı 2-1 kaybeden Bodrum FK, ikinci devrede ise evinde kırmızı-beyazlılarla 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK geçen sezon ise Boluspor'u her iki maçta da yenmeyi başardı.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir, iç saha avanatjını iyi kullanmak istediklerini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen sezon da ligi 4'üncü sırada bitirip play-off'lara kalmıştık. O dönem Göztepe ve Eyüpspor'u eleyip finali çıktık. Bu sene de aynı durumdayız. Evimizde Boluspor'u tek maçta yenip rakibimizi bekleyeceğiz. Gönül isterdi ki üçüncü olalım ve direkt finale çıkalım ancak olmadı, biz yine aynı yolda yürüyeceğiz" dedi.

        Bodrum FK, Boluspor'u elemesi halinde Çorum FK-Kocaelispor eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Play-off yarı finali 2 maç üzerinden oynanacak.

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