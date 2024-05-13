Bodrum FK bu kez kazanacak

1'inci Lig'de sezonun son haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp maratonu 57 puanla 4'üncü sırada tamamlayan ve play-off 1'inci Turu'nda 7'nci Boluspor'la eşleşen Bodrum Futbol Kulübü gözünü yine finale dikti.

16 Mayıs Perşembe günü tek maç üzerinden evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar normal sezonda rakibini yenemedi. Sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan müsabakayı 2-1 kaybeden Bodrum FK, ikinci devrede ise evinde kırmızı-beyazlılarla 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK geçen sezon ise Boluspor'u her iki maçta da yenmeyi başardı.