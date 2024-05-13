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        1 kişinin öldüğü eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri villa ve ormanda yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taşkınlık yaptıkları iddiasıyla eğlence mekanından çıkarılan grubun iş yerine açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tabancayla ateş açtığı belirlenen Ömer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:55
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        1 kişinin öldüğü eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri villa ve ormanda yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taşkınlık yaptıkları iddiasıyla eğlence mekanından çıkarılan grubun iş yerine açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tabancayla ateş açtığı belirlenen Ömer B. ile 5 şüpheli saklandıkları villa ve ormanda yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 11 Mayıs'ta saat 03.30 sıralarında Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekan işletmecileri taşkınlık yaptıkları ve başka müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla Yusuf D., Cihan K., Burhan B., Ahmet B., Yusuf Yahya A. ve Ömer B.'yi uyardı. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine grup, çalışanlar tarafından mekandan çıkarıldı. Bu sırada Ömer B., otomobilinden aldığı tabancayla iş yerinin önüne gelip, rastgele ateş açtı. Panik yaşayan müşteriler ise saklanmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında mekanın işletmecilerinden Fuat T. ile olayla ilgisi bulunmayan müşterilerden Onur Dirican (30) ve Onur K., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, mekanın işletmecileri tarafından kendi araçlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kasık ve karın bölgesinden yararlanan Onur Dirican, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Onur K. taburcu edilirken, Fuat T.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        POLİS ÖZEL EKİP KURDU

        Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekip kuruldu. Ekipler bölgede parmak izi çalışması yaparken aynı zamanda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bölgede bulunan 45 kamera üzerinde inceleme yapan ekipler şüphelilerin kaçtığı yönü tespit etti. Ekipler şüphelilere ait otomobili boş arsada terk edilmiş halde buldu. Yapılan teknik çalışma sonrası şüphelilerin Yalıkavak'ta bir villada saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden 3'ü villada yakalanırken diğer 3'ü ise ormanda kaçarken yakalandı. Ekipler tarafından 6 şüpheli gözaltına alındı. Susma hakkını kullandıkları öğrenilen şüphelilerin olay sırasında alkol etkisinde oldukları belirtildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf D., Cihan K., Burhan B., Ahmet B., Yusuf Yahya A. ve Ömer B. güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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