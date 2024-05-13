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        Bodrum'da motosiklet otomobile çarptı kaza anı kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:30
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        Bodrum'da motosiklet otomobile çarptı kaza anı kamerada
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı. Kaza anı anbean motosikletin kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Turgutreis- Bodrum karayolunda meydana geldi. Baran M.'nin kullandığı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan minibüsün sağından sol şeride kontrolsüz şekilde geçen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Ayağı kırılan sürücü Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise motosikletin kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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