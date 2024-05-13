Bodrum'da motosiklet otomobile çarptı kaza anı kamerada
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı. Kaza anı anbean motosikletin kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Turgutreis- Bodrum karayolunda meydana geldi. Baran M.'nin kullandığı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan minibüsün sağından sol şeride kontrolsüz şekilde geçen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Ayağı kırılan sürücü Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise motosikletin kamerasınca kaydedildi.
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