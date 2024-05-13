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        52 gündür kayıp olan inşaat işçisinin boşandığı eşi, televizyon programı çıkışında cinayeti itiraf etti

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:45
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        52 gündür kayıp olan inşaat işçisinin boşandığı eşi, televizyon programı çıkışında cinayeti itiraf etti
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        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karabulut, beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün eski eşi Şaban Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Tarif edilen yerde Ataş'ın cesedini bulan polis, cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, geçen 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti. Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

        Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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