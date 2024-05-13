52 gündür kayıp olan inşaat işçisinin boşandığı eşi, televizyon programı çıkışında cinayeti itiraf etti

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karabulut, beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün eski eşi Şaban Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Tarif edilen yerde Ataş'ın cesedini bulan polis, cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, geçen 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut (44) çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti. Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.