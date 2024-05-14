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        1 kişinin öldüğü eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri villa ve ormanda yakalandı (2)

        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBodrum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ömer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 02:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 02:36
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        1 kişinin öldüğü eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri villa ve ormanda yakalandı (2)
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        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bodrum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ömer B., Yusuf D., Yusuf Yahya A. tutuklanırken, Cihan K., Burhan B., Ahmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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