1 kişinin öldüğü eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri villa ve ormanda yakalandı (2)

Bodrum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ömer B., Yusuf D., Yusuf Yahya A. tutuklanırken, Cihan K., Burhan B., Ahmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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