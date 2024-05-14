Bodrum FK iddialı geliyor

1'nciLig'de Play-Off 1'inci Turu maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Boluspor'u konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü galibiyete kilitlendi. Normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayıp 7'nci sıradaki Boluspor'la eşleşen yeşil-beyazlılar saha ve seyirci avantajını iyi kullanmak istiyor. Maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Sahada kazanmak adına her şeyi yapacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Turu geçmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularımın adına söz verebilirim" dedi.

Takımı daha önce TFF 2'nci Lig'de Play-Off'tan şampiyonluğa taşıyan, 1'inci Lig'deki ilk yılında da Play-Off finali oynatan Taşdemir, Play-Off hedeflerine bir kez daha ulaştıklarını söyleyip, "Lig çok enteresan geçti. Özellikle ara ara düştüğümüz dönemler oldu. Özellikle son dakikada verdiğimiz maçlar ve kaçan galibiyetler belki de lider çıkmamızı ya da 3'üncü olmamızı engelledi. Geçen seneden beri bir yolumuz var. İzleyenlere keyif veren, mücadele eden bir takım görüntümüz oluştu. Gururluyuz ve mutluyuz çünkü mütevazı oyuncu kadromuzla 2 senede bunları yaşadık. Geçen sene finale kadar her şey çok güzeldi. Finalde canımız yandı, orada üzüldük. Önümüzde Süper Lig için 4 maçlık bir seri var" yorumunu yaptı.

"SEYİRCİMİZİ MUTLU EDECEĞİZ"

İlk maçların her zaman zorlu geçtiğine değinen Taşdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: " İlk maç ve rakip önemli. Ligin ikinci yarısında iyi işler yapan Boluspor'a karşı oynayacağız. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Biz kendi evimizde seyircimizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçların kesin bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. Kazanmak istediğimiz zaman kendimizi favori olarak görebiliriz. Turu geçmeye çalışacağız."

SOUSA: PLAY-OFF TECRÜBESİ OLAN TAKIMIZ

Bodrum FK'da geçen sezon Play-Off'larda ve finalde Pendikspor'a karşı kaleyi koruyan Portekizli kaleci Diogo Sousa ise çok tecrübelendiklerini söyledi. Diogo Sousa, "Geçen seneden çok tecrübeliyiz. Play-Off oynamaya alıştık. Maç maç bakacağız. İlk maç Boluspor ile olacak ve en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız. Taraftarımız en büyük destekçimiz. Onlarla beraber bu başarı geliyor" diye konuştu.