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        Bodrum'da fuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle 1'i Kırgızistan uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:45
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        Bodrum'da fuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle 1'i Kırgızistan uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı. Operasyonda fuhşa zorlanan 17 kadın ise kurtarıldı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri kaydedildi.

        Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Bodrum ve Antalya'da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu Gulzade Akylbekova ile Mustafa Can Sarıca, Adnan Bilgin, Mehmet Altıntaş ve Emrah Gür tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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