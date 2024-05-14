Bodrum'da fuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürüklediği gerekçesiyle 1'i Kırgızistan uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı. Operasyonda fuhşa zorlanan 17 kadın ise kurtarıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri kaydedildi.