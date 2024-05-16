Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        BODER Başkanı Dengiz: Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlar, uyanların haklarına giriyor

        MUĞLA'nındünyaca ünlü Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde 15 Ekim'de sona erecek inşaat yasağı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        BODER Başkanı Dengiz: Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlar, uyanların haklarına giriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nındünyaca ünlü Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinde 15 Ekim’de sona erecek inşaat yasağı başladı. Öte yandan inşaat yasağına rağmen Bodrum'da çalışmaların sürdüğü görüldü. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İnşaat yasağına uyan firmalar var. Uymayanlar, onların da haklarına girmiş oluyor. Sürdürülebilir turizmin devam etmesi gerekiyor, inşaattan dolayı bazı otellerde çıkışlar oldu ve müşteriler başka otellere yönlendirildi" dedi.

        Her yıl turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağı, Muğla’nın turistik ilçelerinde 15 Mayıs'ta başladı. Yasaklar kapsamında, ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılamayacak. Sadece çevreye rahatsızlık vermeyecek küçük tadilatlar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ise ilgili kurumlardan izin alınarak yapılabilecek. Yasakların ise 15 Ekim'de sona ereceği belirtildi. Öte yandan inşaat yasağına uymayan bazı şantiyelerde beton dökümü başta olmak üzere inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü. Otel ve apart yakınlarında devam eden çalışmalar nedeniyle turizmciler duruma tepki gösterirken, inşaat çalışmalarından dolayı turistlerin rahatsız olduğu ve otellerden çıkış yaptığını belirtti.

        'İNŞAATTAN DOLAYI BAZI OTELLERDEN MÜŞTERİLER ÇIKTI

        Devam eden inşaat faaliyetlerinin turizmi etkilediğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu bir genelge var ve genelgede inşaat yasağı ile inşaat faaliyetlerinin kısıtlanması yazıyor. Bu da demek oluyor ki mayıs ve ekim aylarında turistik bölgelerde inşaat yasağı başlayacak. Bu tarihler 15 Mayıs ve 15 Ekim olarak uygulanıyor. Bu sene de aynı ve ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeye istinaden 15 Mayıs ve 15 Ekim olduğu belirtildi. Fakat inşaat firmaları bunu dikkate almıyor. Bundan dolayı da çevredeki oteller mağdur oluyor. BODER olarak bu işin takipçisiyiz. İlgili belediye kuruluşlarıyla görüşüyoruz ve yazışmalara başlandı. İnşaat yasağına uyan firmalar var. Uymayanlar onların da haklarına girmiş oluyor. Sürdürülebilir turizmin devam etmesi gerekiyor, inşaattan dolayı bazı otellerde çıkışlar oldu ve müşteriler başka otellere yönlendirildi" ifadelerini kullandı.

        Turizmcilerden Elvan Ayhan ise "Şu an devam eden inşaat çalışmalarından rahatsızız. Otelin arkasında devam eden inşaat çalışmalarından dolayı odalarımın çoğunu veremiyorum. Başka otellere yönlendiriyoruz bu da bizi maddi ve manevi olarak zarara uğratıyor. Yasağın başlamasına rağmen arkada inşaat devam ediyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Muğla'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis v...
        Muğla'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis v...
        AK Parti Muğla milletvekillerinden çoklu kademeli kavşak açıklaması
        AK Parti Muğla milletvekillerinden çoklu kademeli kavşak açıklaması
        'Yaban domuzlarını beslemeyin' uyarısı
        'Yaban domuzlarını beslemeyin' uyarısı
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı
        Fethiye'de 10 gündür kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı
        Fethiye'de 10 gündür kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı