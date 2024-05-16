Bodrum FK- Boluspor: 2-0
STAT:Bodrum İlçeHAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur SarıBODRUM FK: Sousa- Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Kenan Özer (90+4 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk.
STAT:Bodrum İlçe
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
BODRUM FK: Sousa- Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Kenan Özer (90+4 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk.89 Pedro), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.64 Celal Dumanlı)
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba- Oulare (Dk.87 Camara), Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk.87 Tunahan Çiçek), Jefferson, Berk Yıldız, Oğuz Kaan Güçtekin, Avramovski, Igandarli (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Gigic
GOLLER: Dk.80 Celal Dumanlı, 90+8 Haqi Osman (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Ali Aytemur, Kenan Özer, Haqı Osman (Bodrum FK)- Gigic, Oulare (Boluspor)
KIRMIZI KARTLAR: Imeri (Bodrum FK)- İshak Karaoğul (Boluspor)
1’inci Lig Play-Off 1’inci Tur karşılaşmasında Bodrum FK, sahasında ağırladığı Boluspor’u 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.
Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımda dengeli oyun sürdürdü. Karşılaşmanın 80’inci dakikasında Bodrum FK Celal Dumanlı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin son anlarında Bodrum FK, Haqi Osman’ın golüyle farkı 2’ye taşıdı. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken tur atlayan taraf Bodrum FK oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
30’uncu dakikada ceza sahası içindeki Musah Mohammed’in kafa vuruşunda top direkten döndü ardından kaleci tek hamlede topa sahip oldu.
ilk yarı golsüz berabere bitti.
70’inci dakikada Oulare’nin sert vuruşunda kaleci Sousa uzanarak topa sahip oldu ve gole izin vermedi.
79’uncu dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içindeki Kenan Özer'in sert vuruşunda top kalecide kaldı.
80’inci dakikada Bodrum FK’da ceza sahası içinde topla buluşan Celal Dumanlı'nın sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
90+8’inci dakikada Haqi Osman’ın ceza sahasından şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
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