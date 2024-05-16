Bodrum FK- Boluspor: 2-0

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

BODRUM FK: Sousa- Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Kenan Özer (90+4 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk.89 Pedro), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.64 Celal Dumanlı)

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba- Oulare (Dk.87 Camara), Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk.87 Tunahan Çiçek), Jefferson, Berk Yıldız, Oğuz Kaan Güçtekin, Avramovski, Igandarli (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Gigic

GOLLER: Dk.80 Celal Dumanlı, 90+8 Haqi Osman (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ali Aytemur, Kenan Özer, Haqı Osman (Bodrum FK)- Gigic, Oulare (Boluspor)

KIRMIZI KARTLAR: Imeri (Bodrum FK)- İshak Karaoğul (Boluspor)

1’inci Lig Play-Off 1’inci Tur karşılaşmasında Bodrum FK, sahasında ağırladığı Boluspor’u 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımda dengeli oyun sürdürdü. Karşılaşmanın 80’inci dakikasında Bodrum FK Celal Dumanlı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin son anlarında Bodrum FK, Haqi Osman’ın golüyle farkı 2’ye taşıdı. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken tur atlayan taraf Bodrum FK oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.