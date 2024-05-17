Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu

        'BİR Deniz, Bin Çocuk' projesi kapsamında 40 depremzede çocuk, Elazığ'dan Muğla'nın Datça ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        'BİR Deniz, Bin Çocuk' projesi kapsamında 40 depremzede çocuk, Elazığ’dan Muğla'nın Datça ilçesine geldi. Çocuklar, ilk kez denizle buluşmanın heyecanını yaşadı.

        'Bir Deniz, Bin Çocuk' projesi başlatıldı. Toplamda 1000 çocuğun denizle buluşturulması hedeflenen proje kapsamında Datça'ya 2020 ve 2023 depremlerini yaşayan Elazığ'dan 40 depremzede çocuk geldi. İlk kez denizle buluşan çocuklar valilik, Datça Kaymakamlığı, hayırsever iş insanları ve vatandaşların desteğiyle 1 hafta boyunca Datça'da vakit geçirecek.

        Çocuklara, cankurtaran ve gönüllü eğitmenler eşliğinde yüzme eğitiminin yanı sıra, sörf ve resim eğitimi verilirken, arkeolog eşliğinde tarihi Knidos Antik Kenti gezisi ve tekne turu yapıldı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Elazığ'dan gelen öğrenci kafilesini ziyaret etti. Atıcı'ya Datça İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Madendere ve Datça İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Oğuz Kapusuz eşlik etti. Kaymakam Murat Atıcı proje ile ilgili yaptığı açıklamada "Deprem bölgemizden 4 tane ilimizden öğrencilerimiz gelmeye başladı, ilk etapta Elazığ, haftaya Malatya daha sonra diğer illerimizden 40'ar öğrencimiz gelip rehber hocalarının eşliğinde ilçemizde hem yüzmeyi öğrenecekler hem de Knidos Antik Kenti'ni ve diğer antik kentlerimizi, koylarımızı görecekler. Akdeniz ile Ege'nin birleşim yeri olan Datça'da tekne turu yapıp hem Akdeniz'in hem Ege'nin tadını çıkaracaklar" dedi.

        Datça'ya gelen çocuklardan bazıları düzenlenen proje sayesinde ilk kez denizle buluştuklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
        Bodrum FK-Boluspor maçının ardından
        Bodrum FK-Boluspor maçının ardından
        Bodrum FK- Boluspor: 2-0
        Bodrum FK- Boluspor: 2-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu