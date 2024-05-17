Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Televizyon programındaki itirafla ortaya çıkan cinayetin şüphelileri adliyede

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un (44) itirafıyla cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Televizyon programındaki itirafla ortaya çıkan cinayetin şüphelileri adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un (44) itirafıyla cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında, programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

        'İPLE BOĞDU'

        Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları M. ve M.A. ile Seydikemer'deki annesi D.K. gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Fethiye ilçesinde adliye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Evlendiler
        Evlendiler
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu
        Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu
        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı
        Bodrum FK-Boluspor maçının ardından
        Bodrum FK-Boluspor maçının ardından
        Bodrum FK- Boluspor: 2-0
        Bodrum FK- Boluspor: 2-0