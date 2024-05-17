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        Bodrum FK yine finale yürüyor

        MUĞLA'nın1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK, üst üste ikinci kez Süper Lig kapısına dayandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:25
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        Bodrum FK yine finale yürüyor
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        MUĞLA'nın1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK, üst üste ikinci kez Süper Lig kapısına dayandı. TFF 2'nci Lig'den 2022 yılında Play-Off finalini kazanıp tarihinde ilk defa 1'inci Lig'e yükselen, ligdeki ilk senesinde geçen sezon Pendikspor'la oynadığı Play-Off finalini 2-1 kaybederek Süper Lig'i kıl payı ıskalayan Bodrum ekibi yarım kalan işi bitirmek için ilk engeli atladı. Ligde bu yıl normal sezonu 57 puanla dördüncü sırada tamamlayarak art arda ikinci yılında da Play-Off oynamaya hak kazanan yeşil-beyazlı ekip, çeyrek finalde eşleştiği Boluspor'u evinde 2-0 yenerek turu geçti.

        Bodrum FK'nın Süper Lig yarışında yarı finaldeki rakibi yine evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Çorum FK oldu. Ligi rakibinden üst sırada bitiren Bodrum temsilcisinin ev sahibi avantajına sahip olacağı seride ilk maç 20 Mayıs Pazartesi günü Çorum'da, rövanş ise 24 Mayıs Cuma Bodrum'da oynanacak. Finale çıkan taraf lig üçüncüsü Sakaryaspor'la 30 Mayıs'ta tarafsız sahada Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak. Normal sezonda Çorum FK'yı evinde 2-1 yenen Bodrum, rövanşı aynı skorla kaybetmişti.

        SÜPER LİG'E 3 KALDI

        Bodrum FK'yı 2022'de Play-Off'tan 1'inci Lig'e taşıyan, iki sezondur da bu ligde Play-Off oynatan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, önlerinde Süper Lig için 3 maçlarının kaldığını söyledi. İsmet Taşdemir, "Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten 2'inci Lig'i de sayarsak 3 senedir hemen hemen aynı oyuncu grubu bize, camiamıza ve şehrimize çok güzellikler yaşattılar. Artık 3 maçımız kaldı, Allah nasip ederse inşallah oynayacağımız 2 maçtan üstün ayrılabilirsek Bodrum'u finale tekrar taşıyabiliriz. İnşallah üzerimize düşeni yapıp geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz" dedi.

        İLK 11'İN 9'U ESKİ

        Bodrum FK'yı Süper Lig yarışında yarı finale taşıyan Boluspor önündeki ilk 11'in 9'u yıllardır takımda forma giyen isimlerden oluştu. Bolu önüne ilk 11'de çıkan isimlerden Üzeyir, Süleyman Özdamar, Cenk Şen ve Samet Yalçın, TFF 2'nci Lig'den beri, Ali Aytemur, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar, Musah Mohammed ve kaleci Sousa ise geçen sezondan bu yana kadroda yer alıyor. Şirketleşen Bodrum FK'nın çoğunluk hisselerini 2020'de alıp, 3 sezondur takımı yöneten Fikret Öztürk, başkanlığa geçen yaz devralmıştı.

        AMATÖRDEN GELEN CELAL YİNE SAHNEDE

        Ege'nin dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, son yıllarda futbolda bir peri masalı yazarken, başarıda en büyük pay sahiplerinden biri takımın amatör liglerde yer aldığı dönemden bu yana tüm kariyerini Bodrumspor'da geçiren Celal Dumanlı oldu. 18 yıl önce 12 yaşındayken Bodrumspor'un altyapısında futbola başlayan, takımda Muğla Süper Amatör Lig'de yer aldığı dönemden bu yana her kategoride forma giyen 30 yaşındaki forvet, Boluspor maçında skor 0-0 devam ederken 64'üncü dakikada oyuna girerek 80'de tur kapısını açan golü attı. Bodrum'da amatör liglerde şampiyonluk yaşayan Celal, 2015 yılında TFF 3'üncü Lig'e yükseldiği takımıyla 2 sezon 3'üncü Lig, 5 sezon 2'nci Lig'de görev yaptıktan sonra 2 yıldır da 1'inci Lig'e forma giyip üst üste ikinci kez Süper Lig kapısına geldi. Celal'in geçen sezon Akhisar'daki Play-Off finalinde Pendikspor'a attığı gol yeşil-beyazlılara Süper Lig için yetmemişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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